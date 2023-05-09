Снижение предельного призывного возраста с 27 до 25 лет: в ВР зарегистрировали законопроект
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду законопроект, который предусматривает снижение предельного призывного возраста с 27 до 25 лет, передает УНН.
Детали
В ВР сегодня зарегистрирован проект закона №9281 - "О внесении изменений в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе".
Документ разработан по инициативе Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины с целью уменьшения предельного возраста пребывания граждан на воинском учете призывников с 27 до 25-летнего возраста.
Проектом Закона предусмотрено внесение изменений в статьи 15, 18, 18-1, 37 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", направленных на уменьшение призывного возраста для граждан с 27 до 25-летнего возраста.
Ранее
Кабинет министров Украины одобрил законопроект по уменьшению предельного возраста пребывания граждан на воинском учете призывников с 27 до 25-летнего возраста.