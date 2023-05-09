Зниження граничного призовного віку із 27 до 25 років: у ВР зареєстрували законопроект
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Кабінет міністрів України вніс до Верховної Ради законопроект, який передбачає зниження граничного призовного віку із 27 до 25 років, передає УНН.
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У ВР сьогодні зареєстровано проект закону №9281 - "Про внесення змін до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".
Документ розроблено за ініціативою Головнокомандувача Збройних Сил України з метою зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25-річного віку.
Проектом Закону передбачено внесення змін до статей 15, 18, 18-1, 37 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", спрямованих на зменшення призовного віку для громадян з 27 до 25-річного віку.
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Кабінет міністрів України схвалив законопроект щодо зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25-річного віку.