Уничтожение российской ПВО в Евпатории свидетельствует о сбоях российских систем противовоздушной обороны - ISW
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. Аналитики Института изучения войны пришли к выводу, что удар украинских войск по системе ПВО в оккупированном Крыму указывает на то, что могут быть системные тактические сбои российских систем противовоздушной обороны. Об этом пишет УНН со ссылкой на сводку ISW.
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“Этот удар свидетельствует о том, что российские войска не были готовы перехватить ракеты с помощью системы или не смогли этого сделать”, - отмечаются аналитики.
Детали
Также ISW добавляет, что 23 августа украинские войска нанесли удар по российской системе противовоздушной обороны С-400 возле Еленовки в Крыму, и второй украинский удар по значительной российской системе противовоздушной обороны за последние недели указывает на то, что такие тактические ошибки могут отражать более широкую системную проблема с российской ПВО в оккупированном Крыму.
Напомним
В Евпатории после попадания в российское ПВО все корабли покинули порт.