Уничтожение российской ПВО в Евпатории свидетельствует о сбоях российских систем противовоздушной обороны - ISW

Цитата

“Этот удар свидетельствует о том, что российские войска не были готовы перехватить ракеты с помощью системы или не смогли этого сделать”, - отмечаются аналитики.

Детали

Также ISW добавляет, что 23 августа украинские войска нанесли удар по российской системе противовоздушной обороны С-400 возле Еленовки в Крыму, и второй украинский удар по значительной российской системе противовоздушной обороны за последние недели указывает на то, что такие тактические ошибки могут отражать более широкую системную проблема с российской ПВО в оккупированном Крыму.

Напомним

В Евпатории после попадания в российское ПВО все корабли покинули порт.