Знищення російської ППО в Євпаторії свідчить про збої російських систем протиповітряної оборони - ISW
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Аналітики Інституту вивчення війни прийшли до висновку, що удар українських військ по системі ППО в окупованому Криму вказує на те, що можуть бути системні тактичні збої російських систем протиповітряної оборони. Про це пише УНН з посиланням на зведення ISW.
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“Цей удар свідчить про те, що російські війська не були готові перехопити ракети за допомогою системи або не змогли цього зробити”, - зазначаються аналітики.
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Також ISW додає, що 23 серпня українські війська завдали удару по російській системі протиповітряної оборони С-400 біля Оленівки в Криму, і другий український удар по значній російській системі протиповітряної оборони за останні тижні вказує на те, що такі тактичні помилки можуть відображати ширшу системну проблема з російською ППО в окупованому Криму.
Нагадаємо
У Євпаторії після влучання в російське ППО всі кораблі покинули порт.