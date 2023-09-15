Знищення російської ППО в Євпаторії свідчить про збої російських систем протиповітряної оборони - ISW

Цитата

“Цей удар свідчить про те, що російські війська не були готові перехопити ракети за допомогою системи або не змогли цього зробити”, - зазначаються аналітики.

Деталі

Також ISW додає, що 23 серпня українські війська завдали удару по російській системі протиповітряної оборони С-400 біля Оленівки в Криму, і другий український удар по значній російській системі протиповітряної оборони за останні тижні вказує на те, що такі тактичні помилки можуть відображати ширшу системну проблема з російською ППО в окупованому Криму.

Нагадаємо

У Євпаторії після влучання в російське ППО всі кораблі покинули порт.