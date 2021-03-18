Снимать маски не следует: в ООН оценили влияние погоды на распространение COVID-19

Детали

Целевая группа ВМО выпустила свой первый доклад о влиянии погоды и качества воздуха на пандемию COVID 19. В нем говорится, что погодные и климатические условия, в том числе повышение температуры весной в северном полушарии, — еще не повод ослаблять меры по сдерживанию распространения вируса.

По мнению группы экспертов в области наук о Земле, медицины и общественного здравоохранения, состоящей из 16 человек, динамика распространения COVID-19 в 2020 году и в начале 2021 года была обусловлена в первую очередь мерами предосторожности, такими как обязательное ношение масок и ограничение поездок, а не метеорологическими факторами. К другим значимым факторам относятся поведение людей и демографические характеристики населения, а в последнее время — мутации вируса.

“На нынешнем этапе данные не подтверждают, что метеорологические факторы и факторы качества воздуха могут использоваться в качестве основы для ослабления правительственных мер, направленных на снижение темпов передачи инфекции”, — сказал сопредседатель Целевой группы профессор Бен Зайчик из Университета Джона Хопкинса в США.

Он добавил, что в первый год пандемии волны инфекции наблюдались и в теплое время года и в теплых регионах, а потому нет никаких гарантий, что это не повторится этой весной и летом.

Но в целом в докладе говорится о том, что сезонность, безусловно, влияет на распространение респираторных вирусных инфекций. Так, на осенне-зимний период приходится пик заболеваемости гриппом и в коронавирусными инфекциями. И если COVID-19 останется с нами еще на несколько лет, то он, возможно, тоже станет сезонным заболеванием.

“Основные механизмы, определяющие сезонность респираторных вирусных инфекций, пока еще недостаточно изучены. Здесь, возможно, речь идет о сочетании многих факторов, таких как выживаемость вируса, сопротивляемость человека инфекции, а также о влиянии погоды и сезона на поведение человека”, — говорится в резюме доклада.

“Лабораторные исследования вируса SARS CoV 2, вызывающего COVID-19, позволили получить некоторые данные, свидетельствующие о том, что вирус дольше сохраняет жизнеспособность в холодных, сухих условиях и при низком уровне ультрафиолетового излучения. Однако эти исследования пока не показали, что метеорологические факторы оказывают прямое влияние на темпы передачи вируса”, — говорится в выводах доклада.

Что касается влияния факторов качества воздуха на пандемию, то пока также нет однозначных выводов. По предварительным данным, плохое качество воздуха повышает уровень смертности от COVID 19, но не влияет на распространение вируса.

Дополнение

По состоянию на утро 18 марта в мире коронавирусной болезнью COVID-19 заболело уже более 121 млн человек, из них выздоровели 68,7 млн человек. Количество умерших достигает 2 680 220.

В Украине зафиксировано уже 1,5 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 17 марта — 15 000, что больше всего с начала года.

Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающий ситуацию с коронавируса в мире, Украина на семнадцатом месте по распространению и на девятнадцатом — по количеству смертей от COVID-19.