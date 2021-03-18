Знімати маски не слід: в ООН оцінили вплив погоди на поширення COVID-19

Деталі

Цільова група ВМО випустила свою першу доповідь про вплив погоди і якості повітря на пандемію COVID 19. У ній йдеться, що погодні та кліматичні умови, у тому числі підвищення температури навесні в північній півкулі, - ще не привід послаблювати заходи щодо стримування поширення вірусу.

На думку групи експертів в галузі наук про Землю, медицини і суспільної охорони здоров'я, що складається з 16 осіб, динаміка поширення COVID-19 в 2020 році і на початку 2021 року була обумовлена передусім запобіжними заходами, такими як обов'язкове носіння масок і обмеження поїздок, а не метеорологічними чинниками. До інших значущих чинників належать поведінка людей і демографічні характеристики населення, а останнім часом - мутації вірусу.

"На нинішньому етапі дані не підтверджують, що метеорологічні чинники і фактори якості повітря можуть використовуватися як основа для послаблення урядових заходів, спрямованих на зниження темпів передачі інфекції", - сказав співголова Цільової групи професор Бен Зайчик з Університету Джона Хопкінса у США.

Він додав, що в перший рік пандемії хвилі інфекції спостерігалися і в теплу пору року і в теплих регіонах, а тому немає ніяких гарантій, що це не повториться цієї весни і влітку.

Але в цілому в доповіді йдеться про те, що сезонність, безумовно, впливає на поширення респіраторних вірусних інфекцій.

Так, на осінньо-зимовий період припадає пік захворюваності на грип та коронавірусні інфекції. І якщо COVID-19 залишиться з нами ще на кілька років, то він, можливо, теж стане сезонним захворюванням.

"Основні механізми, що визначають сезонність респіраторних вірусних інфекцій, поки ще недостатньо вивчені. Тут, можливо, йдеться про поєднання багатьох чинників, таких як виживаність вірусу, опірність людини інфекції, а також щодо впливу погоди і сезону на поведінку людини", - йдеться в резюме доповіді.

"Лабораторні дослідження вірусу SARS-CoV-2, що викликає COVID-19, дозволили отримати деякі дані, що свідчать про те, що вірус довше зберігає життєздатність в холодних, сухих умовах і при низькому рівні ультрафіолетового випромінювання. Однак ці дослідження поки не показали, що метеорологічні чинники мають прямий вплив на темпи передачі вірусу", - йдеться у висновках доповіді.

Що стосується впливу факторів якості повітря на пандемію, то поки також немає однозначних висновків. За попередніми даними, погана якість повітря підвищує рівень смертності від COVID-19, але не впливає на поширення вірусу.

Доповнення

Станом на ранок 18 березня у світі коронавірусною хворобою COVID-19 захворіло вже понад 121 млн людей, з них одужало 68,7 млн осіб. Кількість померлих сягає 2 680 220.

В Україні зафіксовано вже 1,5 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 17 березня, - 15 тисяч, що найбільше з початку року.

Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 17-у місці за поширенням і на 19-у - за кількістю смертей від COVID-19.