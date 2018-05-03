Пропавший на Донбассе военный самовольно перешел на неподконтрольную территорию - ООС

Как отмечается, во время выяснения обстоятельств исчезновения было установлено, что военный самостоятельно оставил боевую позицию. Он, воспользовавшись обстрелом соседнего взводного опорного пункта боевиками, исчез из поля зрения товарищей и пересек линию соприкосновения. Сообщается, что причиной самовольного оставления подразделения стали долги в несколько десятков тысяч гривен.

"По данным разведки, спецслужбы российско-террористических войск в настоящее время проводят "подготовку" и принуждают данного военнослужащего к публичному интервью, с целью дискредитации Объединенных сил и бригады морской пехоты", - говорится в сообщении.

Командование Объединенных сил заявило о "необратимости наказания".

Напомним, 2 мая в районе населенного пункта Широкино в Донецкой области Украины исчез военнослужащий Объединенных сил.