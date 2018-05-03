Пропавший на Донбассе военный самовольно перешел на неподконтрольную территорию - ООС
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Военнослужащий, пропавший в районе Широкино, самовольно оставил боевую позицию из-за долгов и пересек линию соприкосновения. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил, передает УНН.
Как отмечается, во время выяснения обстоятельств исчезновения было установлено, что военный самостоятельно оставил боевую позицию. Он, воспользовавшись обстрелом соседнего взводного опорного пункта боевиками, исчез из поля зрения товарищей и пересек линию соприкосновения. Сообщается, что причиной самовольного оставления подразделения стали долги в несколько десятков тысяч гривен.
"По данным разведки, спецслужбы российско-террористических войск в настоящее время проводят "подготовку" и принуждают данного военнослужащего к публичному интервью, с целью дискредитации Объединенных сил и бригады морской пехоты", - говорится в сообщении.
Командование Объединенных сил заявило о "необратимости наказания".
Напомним, 2 мая в районе населенного пункта Широкино в Донецкой области Украины исчез военнослужащий Объединенных сил.