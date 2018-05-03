Зниклий на Донбасі військовий самовільно перейшов на непідконтрольну територію - ООС
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Військовослужбовець, який зник в районі Широкиного, самовільно залишив бойову позицію через борги, перетнувши лінію зіткнення. Про це повідомляє прес-центр Операції об’єднаних сил, передає УНН.
Як зазначається, під час з’ясування обставин зникнення було встановлено, що військовий самостійно залишив бойову позицію. Він, скориставшись обстрілом сусіднього взводного опорного пункту бойовиками, зник з поля зору товаришів та перетнув лінію зіткнення. Повідомляється, що причиною самовільного залишення підрозділу стали борги в декілька десятків тисяч гривень.
“За даними розвідки, спецслужби російсько-терористичних військ у даний час проводять „підготовку“ та примушують даного військовослужбовця до публічного інтерв’ю, з метою дискредитації Об’єднаних сил та бригади морської піхоти”, — сказано у повідомленні.
Командування Об’єднаних сил наголосило на “незворотності покарання”.
Нагадаємо, 2 травня в районі населеного пункту Широкине у Донецькій області України зник військовослужбовець Об’єднаних сил.