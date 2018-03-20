Обесточенными остаются 4 населенных пункта в 2 областях
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. По состоянию на 7 часов 20 марта остаются обесточенными 4 населенных пункта в 2 областях, а именно: Донецкая - 2, Луганская - 2. Об этом сообщает УНН со ссылкой на оперативную информацию Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
В сообщении также отмечается, что 18 марта в ДСНС поступила информация о том, что в с.Крижанивка Лиманского района из-за отсутствия лимита газа осталось без газоснабжения 8 крышных котельных, обеспечивающих теплоснабжением 8 многоэтажных домов (около 2 тыс. 120 абонентов, всего в ЖК “Суворовский” проживает 6 тыс. 500 чел.). По состоянию на 7:00 20 марта газоснабжения не восстановлено, проводятся работы по оформлению документов для получения лимита газа. Температура воздуха 3 градуса мороза. Ситуация находится на контроле ДСНС.