Знеструмленими залишаються 4 населені пункти у 2 областях
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Станом на 7 год. 20 березня залишаються знеструмленими 4 населені пункти у 2 областях, а саме: Донецька – 2, Луганська – 2. Про це повідомляє УНН з посиланням на оперативну інформацію Державної служби з надзвичайних ситуацій.
У повідомленні також зазначається, що 18 березня до ДСНС надійшла інформація про те, що у с.Крижанівка Лиманського району через відсутність ліміту газу залишилось без газопостачання 8 дахових котелень, що забезпечують теплопостачанням 8 багатоповерхових будинків (близько 2 тис. 120 абонентів, всього в ЖК “Суворовський” проживає 6 тис. 500 чол.). Станом на 7 годину 20 березня газопостачання не відновлено, проводяться роботи по оформленню документів для отримання ліміту газу. Температура повітря 3 градуси морозу. Ситуація перебуває на контролі ДСНС.