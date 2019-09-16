Изменений в Украине за 5 лет не так уж и много - Сенцов

“Прошла неделя с момента моего освобождения. Мне, как человеку, прибывшему на машине времени с 2014-го года, было интересно посмотреть какие изменения произошли в стране и в людях. Неделя, конечно же, короткий срок, но я успел много где побывать и со многими пообщаться. Предварительных выводов пока два”, — написал Сенцов.

По его словам, первый вывод в том, что “изменений за 5 лет не так уж и много, как я ожидал”. Второй: “все воюют со всеми”.

“Это все очень огорчает. Как можно враждовать друг с другом, если у нас есть Путин? Но надежд на лучшее я все равно не теряю”, — добавил режиссер.

Как сообщал УНН, на днях на форуме YES в Киеве украинский режиссер Олег Сенцов показал банку с желтой и синей полосами, которая была при нем в российских тюрьмах, и призвал Президента Украины Владимира Зеленского наполнить ее бирками других освобожденных.