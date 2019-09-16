Змін в Україні за 5 років не так вже й багато - Сенцов
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Звільнений з російського ув'язнення український режисер Олег Сенцов вважає, що за 5 років в Україні відбулося не так багато змін, але надій на краще він не втрачає. Про це Сенцов написав на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
“Минув тиждень з моменту мого звільнення. Мені, як людині, яка прибула на машині часу з 2014-го року, було цікаво подивитися які зміни відбулися в країні і в людях. Тиждень, звичайно ж, короткий термін, але я встиг багато де побувати і багато з ким поспілкуватися. Попередніх висновків поки два”, — написав Сенцов.
За його словами, перший висновок у тому, що “змін за 5 років не так вже й багато, як я очікував”. Другий: “всі воюють з усіма”.
“Це все дуже засмучує. Як можна ворогувати один з одним, якщо у нас є Путін? Але надій на краще я все одно не втрачаю”, — додав режисер.
Як повідомляв УНН, днями на форумі YES в Києві український режисер Олег Сенцов показав банку з жовтою і синьою смугами, яка була при ньому в російських в’язницях, і закликав Президента України Володимира Зеленського наповнити її бирками інших звільнених.