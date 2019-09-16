Змін в Україні за 5 років не так вже й багато - Сенцов

КИЇВ. 16 вересня. УНН. Звільнений з російського ув'язнення український режисер Олег Сенцов вважає, що за 5 років в Україні відбулося не так багато змін, але надій на краще він не втрачає. Про це Сенцов написав на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.