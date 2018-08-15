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НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС
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СМИ: Зидан не против занять место Моуриньо

Киев • УНН

 • 9804 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. Французский тренер Зинедин Зидан не против работы в клубе Английской премьер-лиги, в частности в "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает французский L'Equipe, передает УНН.

СМИ: Зидан не против занять место Моуриньо

"Согласно нашей информации, больше, чем Италия,.. теперь его интерес вызвала бы Англия, и в частности "Манчестер Юнайтед", - пишет издание.

Добавим, на данный момент наставником "МЮ" является португалец Жозе Моуриньо.

Последним местом работы 46-летнего Зидана был "Реал", который он возглавлял с 2016 по 2018 год.

Ранее сообщалось, что Зидан вернется к профессиональной деятельности в октябре. Французскому специалисту была предложена должность советника итальянского "Ювентуса" по спортивным вопросам. 

Украинские Национальные Новости

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