СМИ: Зидан не против занять место Моуриньо

"Согласно нашей информации, больше, чем Италия,.. теперь его интерес вызвала бы Англия, и в частности "Манчестер Юнайтед", - пишет издание.

Добавим, на данный момент наставником "МЮ" является португалец Жозе Моуриньо.

Последним местом работы 46-летнего Зидана был "Реал", который он возглавлял с 2016 по 2018 год.

Ранее сообщалось, что Зидан вернется к профессиональной деятельности в октябре. Французскому специалисту была предложена должность советника итальянского "Ювентуса" по спортивным вопросам.