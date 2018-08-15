СМИ: Зидан не против занять место Моуриньо
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Французский тренер Зинедин Зидан не против работы в клубе Английской премьер-лиги, в частности в "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает французский L'Equipe, передает УНН.
"Согласно нашей информации, больше, чем Италия,.. теперь его интерес вызвала бы Англия, и в частности "Манчестер Юнайтед", - пишет издание.
Добавим, на данный момент наставником "МЮ" является португалец Жозе Моуриньо.
Последним местом работы 46-летнего Зидана был "Реал", который он возглавлял с 2016 по 2018 год.
Ранее сообщалось, что Зидан вернется к профессиональной деятельности в октябре. Французскому специалисту была предложена должность советника итальянского "Ювентуса" по спортивным вопросам.