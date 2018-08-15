ЗМІ: Зідан не проти зайняти місце Моурінью
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Французький тренер Зінедін Зідан не проти роботи у клубі Англійської прем'єр-ліги, зокрема у "Манчестер Юнайтед". Про це повідомляє французький L'Equipe, передає УНН.
"Згідно з нашою інформацією, більше, ніж Італія,.. тепер його інтерес викликала б Англія, і зокрема "Манчестер Юнайтед", - пише видання.
Додамо, наразі наставником "МЮ" є португалець Жозе Моурінью.
Останнім місцем роботи 46-річного Зідана був "Реал", який він очолював з 2016 по 2018 рік.
Раніше повідомлялося, що Зідан повернеться до професійної діяльності в жовтні. Французькому фахівцеві була запропонована посада радника італійського "Ювентуса" зі спортивних питань.