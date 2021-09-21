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СМИ заявили о наличии у мэра Одессы Труханова итальянского гражданства

СМИ заявили о наличии у мэра Одессы Труханова итальянского гражданства

Киев  •  УНН

 • 29017 просмотра

КИЕВ. 21 сентября. УНН. В СМИ появилась информация о том, что мэр Одессы Геннадий Труханов может быть владельцем паспорта еще одного иностранного государства.

Ранее сообщалось о греческом и российском паспортах одесского градоначальника. Теперь, пишет, в частности, издание УСИ, есть информация, что правоохранительные органы якобы узнали о наличии у Труханова еще одного паспорта — итальянского.

Сообщается, что полицейские якобы проверяют факт наличия у мэра Одессы еще одного гражданства. Информация хоть и является непроверенной, однако известно о связях Труханова с Аппенинским полуостровом. Его имя появляется в отчетах итальянской полиции 90-х годов, опубликованных ВВС.

Согласно отчетам, Труханов жил в Риме, а у членов группировки были паспорта разных стран. Отметим, что сам мэр Одессы заявлял, что бывал в Италии, когда там жила его семья, но, якобы, “времени не много там провел, просто приезжал периодически к дочке”. При этом, Труханов признал, что семья проживала в Риме “где-то возле стадиона”, то есть, в том же районе, который был указан в полицейских отчетах. В том же отчете указано, что Геннадий Труханов владеет греческим паспортом на имя Геннидас Озопулос.

Кроме того, в СМИ неоднократно появлялась информация о том, что у Труханова российский паспорт, который он аннулировал в 2017 году.

К слову

Недавно Труханов распорядился за деньги бюджета города создать Офис реставрации и урбанистики при горсовете, в состав которого войдут итальянцы.

Украинские Национальные Новости

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