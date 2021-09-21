ЗМІ заявили про наявність у мера Одеси Труханова італійського громадянства
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. У ЗМІ з'явилася інформація про те, що мер Одеси Геннадій Труханов може бути власником паспорта ще однієї іноземної держави.
Раніше повідомлялося про грецький та російський паспорти одеського градоначальника. Тепер, пише, зокрема, видання УСІ, є інформація, що правоохоронні органи нібито дізналися про наявність у Труханова ще одного паспорта — італійського.
Повідомляється, що поліцейські нібито перевіряють факт наявності у мера Одеси ще одного громадянства. Інформація хоч і є неперевіреною, проте відомо про зв’язки Труханова з Апеннінського півострова. Його ім’я з’являється в звітах італійської поліції 90-х років, опублікованих ВВС.
Відповідно до звітів, Труханов жив у Римі, а у членів угруповання були паспорти різних країн. Зазначимо, що сам мер Одеси заявляв, що бував в Італії, коли там жила його сім’я, але, нібито, “часу не багато там провів, просто приїжджав періодично до доньки”. При цьому, Труханов визнав, що сім’я проживала в Римі “десь біля стадіону”, тобто, в тому ж районі, який був зазначений в поліцейських звітах. У тому ж звіті зазначено, що Геннадій Труханов володіє грецьким паспортом на ім’я Геннідас Озопулос.
Крім того, в ЗМІ неодноразово з’являлася інформація про те, що у Труханова російський паспорт, який він анулював в 2017 році.
До речі
Нещодавно Труханов розпорядився за гроші бюджету міста створити Офіс реставрації та урбаністики при міськраді, до складу якого увійдуть італійці.