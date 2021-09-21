ЗМІ заявили про наявність у мера Одеси Труханова італійського громадянства

Раніше повідомлялося про грецький та російський паспорти одеського градоначальника. Тепер, пише, зокрема, видання УСІ, є інформація, що правоохоронні органи нібито дізналися про наявність у Труханова ще одного паспорта — італійського.

Повідомляється, що поліцейські нібито перевіряють факт наявності у мера Одеси ще одного громадянства. Інформація хоч і є неперевіреною, проте відомо про зв’язки Труханова з Апеннінського півострова. Його ім’я з’являється в звітах італійської поліції 90-х років, опублікованих ВВС.

Відповідно до звітів, Труханов жив у Римі, а у членів угруповання були паспорти різних країн. Зазначимо, що сам мер Одеси заявляв, що бував в Італії, коли там жила його сім’я, але, нібито, “часу не багато там провів, просто приїжджав періодично до доньки”. При цьому, Труханов визнав, що сім’я проживала в Римі “десь біля стадіону”, тобто, в тому ж районі, який був зазначений в поліцейських звітах. У тому ж звіті зазначено, що Геннадій Труханов володіє грецьким паспортом на ім’я Геннідас Озопулос.

Крім того, в ЗМІ неодноразово з’являлася інформація про те, що у Труханова російський паспорт, який він анулював в 2017 році.

До речі

Нещодавно Труханов розпорядився за гроші бюджету міста створити Офіс реставрації та урбаністики при міськраді, до складу якого увійдуть італійці.