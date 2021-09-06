Одеською архітектурою займуться італійці

Цитата

"Ми зможемо професійно зайнятися питаннями урбаністики, причому з використанням передового європейського досвіду", - зазначив мер Геннадій Труханов на церемонії відкриття Офісу. Міський голова розповів, що італійці будуть співпрацювати з одеситами в сфері реставрації, архітектури, містобудування та охорони об'єктів культурної спадщини.

Деталі

Керівником Офісу є директор факультету архітектури та дизайну університету Генуї, професор Ніколо Касиду. З ним разом у новій структурі будуть працювати ще 5 його земляків і одеські фахівці. За словами Труханова, фахівці університету Генуї раніше брали участь в реставрації Потьомкінських сходів і Воронцовської колонади, проводили експертизи різних архітектурних пам'ятників. Крім іншого генуезці також зосередяться на питанні створення єдиного архітектурного ансамблю, що з'єднує центральну частину міста з приморською, зокрема з портом.

Розпорядження про створення Офісу реставрації та урбаністики при Одеському міському голові підписано 16 березня 2021 року. Нова структура буде функціонувати за рахунок бюджету міста, точна сума невідома.