Одеською архітектурою займуться італійці
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Одеська мерія підключила до розвитку муніципальної інфраструктури італійських архітекторів і експертів в галузі урбаністики та реставрації. Планується, що своїм досвідом фахівці з університету Генуї будуть ділитися з одеськими колегами в рамках Офісу реставрації та урбаністики при Одеському міському голові, який почав роботу в вересні, передає УНН.
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"Ми зможемо професійно зайнятися питаннями урбаністики, причому з використанням передового європейського досвіду", - зазначив мер Геннадій Труханов на церемонії відкриття Офісу. Міський голова розповів, що італійці будуть співпрацювати з одеситами в сфері реставрації, архітектури, містобудування та охорони об'єктів культурної спадщини.
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Керівником Офісу є директор факультету архітектури та дизайну університету Генуї, професор Ніколо Касиду. З ним разом у новій структурі будуть працювати ще 5 його земляків і одеські фахівці. За словами Труханова, фахівці університету Генуї раніше брали участь в реставрації Потьомкінських сходів і Воронцовської колонади, проводили експертизи різних архітектурних пам'ятників. Крім іншого генуезці також зосередяться на питанні створення єдиного архітектурного ансамблю, що з'єднує центральну частину міста з приморською, зокрема з портом.
Розпорядження про створення Офісу реставрації та урбаністики при Одеському міському голові підписано 16 березня 2021 року. Нова структура буде функціонувати за рахунок бюджету міста, точна сума невідома.