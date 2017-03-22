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СМИ: в результате атаки в центре Лондона погибли два человека

Киев • УНН

 • 8244 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. В результате террористических инцидентов на Вестминстерском мосту и у парламента Великобритании погибли два человека. Об этом сообщили Sky News со ссылкой на собственные источники, передает УНН.

Известно, что врач из госпиталя Св.Томаса подтвердил смерть одной женщины. Однако источники издания сообщают о еще одном погибшем лице.

Кроме того, из Темзы вытащили живую, но травмированную женщину, которая упала туда с Вестминстерского моста.

Полиция пока не комментировала количество раненых или погибших.

Напомним, около десяти человек получили ранения в результате стрельбы у здания парламента Великобритании в Лондоне.

Как сообщал УНН, в результате стрельбы у здания британского парламента премьер-министр Тереза ​​Мэй не пострадала и сейчас она находится в безопасном месте.

Также отметим, полиция Великобритании назвала атаку возле парламента террористическим актом.

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