СМИ: в результате атаки в центре Лондона погибли два человека

Известно, что врач из госпиталя Св.Томаса подтвердил смерть одной женщины. Однако источники издания сообщают о еще одном погибшем лице.

Кроме того, из Темзы вытащили живую, но травмированную женщину, которая упала туда с Вестминстерского моста.

Полиция пока не комментировала количество раненых или погибших.

Напомним, около десяти человек получили ранения в результате стрельбы у здания парламента Великобритании в Лондоне.

Как сообщал УНН, в результате стрельбы у здания британского парламента премьер-министр Тереза ​​Мэй не пострадала и сейчас она находится в безопасном месте.

Также отметим, полиция Великобритании назвала атаку возле парламента террористическим актом.