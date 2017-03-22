ЗМІ: внаслідок атаки в центрі Лондона загинуло дві особи

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Внаслідок терористичних інцидентів на Вестмінстерському мосту та біля парламенту Великої Британії загинуло дві особи. Про це повідомили Sky News з посиланням на власні джерела, передає УНН.

Відомо, що лікар з госпіталя Св.Томаса підтвердив смерть однієї жінки. Проте джерела видання повідомляють про ще одну загиблу особу.

Крім того, з Темзи витягнули живу але з травмуваннями жінку, яка випала туди з Вестмінстерського мосту.

Поліція поки що не коментувала кількість поранених чи загиблих.

Нагадаємо, близько десяти людей отримали поранення внаслідок стрілянини біля будівлі парламенту Великої Британії в Лондоні.

Як повідомляв УНН, внаслідок стрілянини біля будівлі британського парламенту прем’єр-міністр Тереза Мей не постраждала і наразі вона перебуває в безпечному місці.

Також зазначимо, поліція Великої Британії назвала атаку біля парламенту терористичним актом.

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