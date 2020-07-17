СМИ: власти США рассматривают возможность уменьшения количества военных в Южной Кореи

По их данным, планы по сокращению численности американских военных в Южной Корее были подготовлены в Пентагоне и представлены хозяину Белого дома Дональду Трампу. Причиной возможного сокращения войск служит отсутствие договоренности между двумя странами относительно расходов Сеула на содержание американского воинского контингента.

На данный момент, указывает The Wall Street Journal, на территории Республики Корея размещены около 28,5 тыс. американских военных. При этом источники издания не указывают, какое количество из них могут быть отозваны в рамках возможного сокращения.

В апреле текущего года Трамп заявил о том, что Вашингтон не обсуждает с Сеулом варианты сокращения американского военного присутствия в Республике Корея. Он также отмечал, что южнокорейские власти предлагали “определенную сумму денег” за содержание американского воинского контингента, но президент США якобы отверг это предложение. Как указывают 17 июля источники The Wall Street Journal, Сеул предлагал Вашингтону выделить более 5 млрд долларов ежегодными платежами на содержание американских военных в течение пяти лет.

В январе нынешнего года безрезультатно завершился шестой по счету раунд переговоров по вопросу распределения расходов на содержание американского воинского контингента на Корейском полуострове. Срок действия предыдущего соглашения истек 31 декабря 2019 года. С 2018 года Вашингтон требует от Сеула повышения доли взносов на содержание контингента США в Республике Корея. Южнокорейские расходы на совместную оборону в 2019 году были увеличены на 8,2%, до 1,04 трлн вон (915 млн долларов). В ноябре 2019 года сообщалось, что Вашингтон потребовал от Сеула повысить взносы почти в пять раз — до 4,7 млрд долларов.

Справка: войска США находятся в Южной Корее со времен Корейской войны 1950-1953 годов. Условия их пребывания регулируются соглашением, подписанным двумя странами 26 января 1950 года.