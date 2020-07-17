ЗМІ: влада США розглядає можливість зменшення кількості військових у Південній Кореї

ukru
Ексклюзив
08:24 • 53171 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
07:00 • 102320 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
06:55 • 106024 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 166573 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 138423 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 146935 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 148202 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 129279 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 183247 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 126289 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.7 м/с
57 %
760 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

20 березня, 01:00 • 144445 перегляди
Війська рф на курщині здійснили віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

Війська рф на курщині здійснили віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

20 березня, 03:17 • 125458 перегляди
"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

20 березня, 04:02 • 111677 перегляди
Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

05:38 • 111908 перегляди
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

06:15 • 95656 перегляди
Публікації
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

08:24 • 52990 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

07:00 • 102236 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

06:55 • 105935 перегляди
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

06:15 • 95656 перегляди
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 132735 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 105086 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 105655 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 123341 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 139825 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 137832 перегляди
Актуальне
ЗМІ: влада США розглядає можливість зменшення кількості військових у Південній Кореї

ЗМІ: влада США розглядає можливість зменшення кількості військових у Південній Кореї

Київ • УНН

 • 14560 перегляди

КИЇВ. 17 липня. УНН. Влада США розглядає можливість скорочення американської військової присутності на території Республіки Корея на фоні розбіжностей між двома країнами щодо оборонних витрат. Про це повідомила в п’ятницю газета The Wall Street Journal з посиланням на джерела, передає УНН.

За їхніми даними, плани щодо скорочення чисельності американських військових у Південній Кореї були підготовлені в Пентагоні і представлені господареві Білого дому Дональду Трампу. Причиною можливого скорочення військ служить відсутність домовленості між двома країнами щодо витрат Сеула на утримання американського військового контингенту.

На даний момент, вказує The Wall Street Journal, на території Республіки Корея розміщені близько 28,5 тис. американських військових. При цьому джерела видання не вказують, скільки з них можуть бути відкликані в рамках можливого скорочення.

У квітні поточного року Трамп заявив про те, що Вашингтон не обговорює з Сеулом варіанти скорочення американської військової присутності в Республіці Корея. Він також відзначав, що південнокорейська влада пропонувала “певну суму грошей” за утримання американського військового контингенту, але президент США нібито відкинув цю пропозицію. Як вказують 17 липня джерела The Wall Street Journal, Сеул пропонував Вашингтону виділити понад 5 млрд доларів щорічними платежами на утримання американських військових протягом п’яти років.

У січні нинішнього року безрезультатно завершився шостий за рахунком раунд переговорів з питання розподілу витрат на утримання американського військового контингенту на Корейському півострові. Термін дії попередньої угоди минув 31 грудня 2019 року. З 2018 року Вашингтон вимагає від Сеула підвищення частки внесків на утримання контингенту США в Республіці Корея. Південнокорейські витрати на спільну оборону в 2019 році були збільшені на 8,2%, до 1,04 трлн вон (915 млн доларів). У листопаді 2019 року повідомлялося, що Вашингтон зажадав від Сеула підвищити внески майже в п’ять разів — до 4,7 млрд доларів.

Довідка: війська США знаходяться в Південній Кореї з часів Корейської війни 1950-1953 років. Умови їх перебування регулюються угодою, підписаною двома країнами 26 січня 1950 року.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32