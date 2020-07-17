ЗМІ: влада США розглядає можливість зменшення кількості військових у Південній Кореї
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Влада США розглядає можливість скорочення американської військової присутності на території Республіки Корея на фоні розбіжностей між двома країнами щодо оборонних витрат. Про це повідомила в п’ятницю газета The Wall Street Journal з посиланням на джерела, передає УНН.
За їхніми даними, плани щодо скорочення чисельності американських військових у Південній Кореї були підготовлені в Пентагоні і представлені господареві Білого дому Дональду Трампу. Причиною можливого скорочення військ служить відсутність домовленості між двома країнами щодо витрат Сеула на утримання американського військового контингенту.
На даний момент, вказує The Wall Street Journal, на території Республіки Корея розміщені близько 28,5 тис. американських військових. При цьому джерела видання не вказують, скільки з них можуть бути відкликані в рамках можливого скорочення.
У квітні поточного року Трамп заявив про те, що Вашингтон не обговорює з Сеулом варіанти скорочення американської військової присутності в Республіці Корея. Він також відзначав, що південнокорейська влада пропонувала “певну суму грошей” за утримання американського військового контингенту, але президент США нібито відкинув цю пропозицію. Як вказують 17 липня джерела The Wall Street Journal, Сеул пропонував Вашингтону виділити понад 5 млрд доларів щорічними платежами на утримання американських військових протягом п’яти років.
У січні нинішнього року безрезультатно завершився шостий за рахунком раунд переговорів з питання розподілу витрат на утримання американського військового контингенту на Корейському півострові. Термін дії попередньої угоди минув 31 грудня 2019 року. З 2018 року Вашингтон вимагає від Сеула підвищення частки внесків на утримання контингенту США в Республіці Корея. Південнокорейські витрати на спільну оборону в 2019 році були збільшені на 8,2%, до 1,04 трлн вон (915 млн доларів). У листопаді 2019 року повідомлялося, що Вашингтон зажадав від Сеула підвищити внески майже в п’ять разів — до 4,7 млрд доларів.
Довідка: війська США знаходяться в Південній Кореї з часів Корейської війни 1950-1953 років. Умови їх перебування регулюються угодою, підписаною двома країнами 26 січня 1950 року.