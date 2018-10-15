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СМИ: в лагере беженцев в Ливане началась перестрелка между палестинцами

СМИ: в лагере беженцев в Ливане началась перестрелка между палестинцами

Киев  •  УНН

 • 8712 просмотра

КИЕВ. 15 октября. УНН. Экстремисты из группировки “Ансар Аллах” вступили в понедельник в перестрелку с силами безопасности палестинского движения ФАТХ в лагере беженцев Мия-Мия под Сайдой (40 км от Бейрута), передает УНН со ссылкой на телеканал Al Maydeen.

Как сообщил телеканал, в результате уличных столкновений несколько человек получили ранения.

Район, где идет стрельба, блокирован бойцами ФАТХ, которые эвакуируют оттуда мирных жителей. Пока неизвестно, что стало причиной перестрелки.

Мия-Мия примыкает к лагерю Айн аль-Хильва — крупнейшему пристанищу палестинцев в Ливане, где проживает около 100 тысяч жителей. Всего в стране насчитывается 12 лагерей, пользующихся внутренней автономией, а численность беженцев оценивается в 450 тысяч человек.

Как сообщал УНН, не менее 376 палестинцев пострадали в пятницу, 5 октября, в результате столкновений с израильскими военнослужащими на границе сектора Газы.

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