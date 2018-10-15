СМИ: в лагере беженцев в Ливане началась перестрелка между палестинцами
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. Экстремисты из группировки “Ансар Аллах” вступили в понедельник в перестрелку с силами безопасности палестинского движения ФАТХ в лагере беженцев Мия-Мия под Сайдой (40 км от Бейрута), передает УНН со ссылкой на телеканал Al Maydeen.
Как сообщил телеканал, в результате уличных столкновений несколько человек получили ранения.
Район, где идет стрельба, блокирован бойцами ФАТХ, которые эвакуируют оттуда мирных жителей. Пока неизвестно, что стало причиной перестрелки.
Мия-Мия примыкает к лагерю Айн аль-Хильва — крупнейшему пристанищу палестинцев в Ливане, где проживает около 100 тысяч жителей. Всего в стране насчитывается 12 лагерей, пользующихся внутренней автономией, а численность беженцев оценивается в 450 тысяч человек.
Как сообщал УНН, не менее 376 палестинцев пострадали в пятницу, 5 октября, в результате столкновений с израильскими военнослужащими на границе сектора Газы.