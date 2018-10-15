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ЗМІ: у таборі біженців в Лівані почалася перестрілка між палестинцями

ЗМІ: у таборі біженців в Лівані почалася перестрілка між палестинцями

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Екстремісти з угруповання “Ансар Аллах” вступили в понеділок в перестрілку з силами безпеки палестинського руху ФАТХ в таборі біженців Мія-Мія під Сайдою (40 км від Бейрута), передає УНН з посиланням на телеканал Al Maydeen.

Як повідомив телеканал, в результаті вуличних зіткнень декілька людей отримали поранення.

Район, де триває стрілянина, блокований бійцями ФАТХ, які евакуюють звідти мирних жителів. Поки невідомо, що стало причиною перестрілки.

Мія-Мія примикає до табору Айн аль-Хільва — найбільшого пристанища палестинців в Лівані, де проживає близько 100 тисяч жителів. Всього в країні налічується 12 таборів, які користуються внутрішньою автономією, а чисельність біженців оцінюється в 450 тисяч чоловік.

Як повідомляв УНН, не менш 376 палестинців постраждали в п’ятницю, 5 жовтня, в результаті сутичок з ізраїльськими військовослужбовцями на кордоні сектора Гази.

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