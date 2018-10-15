ЗМІ: у таборі біженців в Лівані почалася перестрілка між палестинцями

КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Екстремісти з угруповання “Ансар Аллах” вступили в понеділок в перестрілку з силами безпеки палестинського руху ФАТХ в таборі біженців Мія-Мія під Сайдою (40 км від Бейрута), передає УНН з посиланням на телеканал Al Maydeen.