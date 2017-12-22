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СМИ: Украинская делегация объяснила отказ от голосования в ООН по статусу Иерусалима

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 декабря. УНН. Украина и Грузия не принимали участия в голосовании по резолюции, призывающей страны не признавать Иерусалим столицей Израиля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на “Голос Америки”.

СМИ: Украинская делегация объяснила отказ от голосования в ООН по статусу Иерусалима

По словам представителей украинской делегации в ООН, таким образом они выразили свою позицию, что такое голосование не будет способствовать уменьшению напряжения в регионе, а статус Иерусалима должен быть решен только путем мирных переговоров.

Как известно, Генеральная Ассамблея ООН в четверг, 21 декабря, поддержала резолюцию , в которой призвала США отменить признание Иерусалима столицей Израиля. За резолюцию проголосовали 128 страны, девять выступили против, 35 воздержались, а представители 21 государства вообще не приняли участия в голосовании.

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Как сообщалось, президент США Дональд Трамп 6 декабря официально признал Иерусалим столицей Израиля и поручил правительству США начать подготовку к переносу туда посольство, которое ранее было расположено в Тель-Авиве.

Решение вызвало волну протестов в разных странах мира. На территории Палестинской автономии начались массовые акции протеста, которые, в некоторых случаях, приобретали насильственный характер со столкновениями с израильскими правоохранителями и военными. Согласно последним данным, трое палестинцев погибли, еще 800 человек получили ранения. Лига арабских государств назвала решение США таким, которое не имеет юридической силы и призвала Америку отказаться от него.

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193 членов Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций собирались провести специальную сессию 21 декабря на просьбу мусульманских государств по решению президента США Дональда Трампа о новом статусе Иерусалима.

Украина отметила необходимость выполнения соответствующих решений Совета Безопасности ООН о статусе Иерусалима и полного соблюдения норм международного права.

Президент США Дональд Трамп в среду пригрозил, что Вашингтон уменьшит финансовую помощь странам, которые проголосуют за резолюцию ООН, которая осуждала признание Вашингтоном Иерусалима столицей Израиля.

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