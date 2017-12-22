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ЗМІ: Українська делегація пояснила відмову від голосування в ООН щодо статусу Єрусалиму

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 грудня. УНН. Україна та Грузія не брали участі у голосуванні щодо резолюції, яка закликає країни не визнавати Єрусалим столицею Ізраїлю. Про це повідомляє УНН з посиланням на “Голос Америки”.

ЗМІ: Українська делегація пояснила відмову від голосування в ООН щодо статусу Єрусалиму

За словами представників української делегації в ООН, таким чином вони висловили свою позицію, що таке голосування не сприятиме зменшенню напруги у регіоні, а статус Єрусалиму має бути вирішений лише шляхом мирних переговорів. 

Як відомо, Генеральна Асамблея ООН у четвер, 21 грудня, підтримала резолюцію, в якій закликала США скасувати визнання Єрусалима столицею Ізраїлю. За резолюцію проголосували 128 країни, дев'ять виступили проти, 35 утрималися, а представники 21 країни взагалі не взяли участі в голосуванні.

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Як повідомлялося, президент Дональд Трамп 6 грудня офіційно визнав Єрусалим столицею Ізраїлю та доручив уряду США почати підготовку до переносу туди посольство США, яке раніше було розташоване в Тель-Авіві.

Рішення викликало хвилю протестів у різних країнах світу. На території Палестинської Автономії розпочалися масові акції протесту, які, у деяких випадках, набували насильницького характеру із зіткненням з ізраїльськими правоохоронцями та військовими. За останніми данними, троє палестинців загинули, ще 800 людей зазнали поранень. Ліга арабських держав назвала рішення США таким, що не має юридичної сили і закликала Америку відмовитися від нього.

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193 члени Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй збиралися провести спеціальну сесію 21 грудня на прохання мусульманських держав щодо рішення президента США Дональда Трампа про новий статус Єрусалиму.

Україна наголосила на необхідності виконання відповідних рішень Ради Безпеки ООН щодо статусу Єрусалима та повного дотримання норм міжнародного права.

Президент США Дональд Трамп у середу пригрозив, що Вашингтон зменшить фінансову допомогу країнам, які проголосують за резолюцію ООН, яка б засуджувала визнання Вашингтоном Єрусалима столицею Ізраїлю. 

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