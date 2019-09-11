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СМИ: Украина приостановила денонсацию соглашений с РФ

СМИ: Украина приостановила денонсацию соглашений с РФ

Киев  •  УНН

 • 13993 просмотра

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Процесс денонсации соглашений с Россией поставлен Украиной на паузу. Об этом со ссылкой на источники пишет российская газета "Коммерсант", передает УНН.

"Киев приостановил процесс расторжения двусторонних соглашений с РФ, набравший обороты при Петре Порошенко. Такая же ситуация с документами, участницей которых Украина является в рамках СНГ", - говорится в статье.

В МИД РФ сказали, что обратили внимание на паузу с денонсацией соглашений. Там не исключают, что она может быть связана с тем, что новая власть после назначения 29 августа правительства Алексея Гончарука слишком занята кадровыми вопросами. "Возможно, было не до этого. Сейчас рассядутся по веткам и решат, что делать дальше. Либо продолжат (процесс денонсации - ред.), либо притормозят", - сказал сотрудник МИД РФ.

По его словам, пока рано говорить, закончила ли новая украинская власть заниматься расторжением договоров или пока еще не начала. "Если притормозят - это будет сигналом. Если выходить будут из устаревших документов, а такие есть, это одна история. Если примутся за знаковые вещи - другая, которая будет означать политический выбор", - отметил дипломат.

Сообщается, что всего двусторонняя договорно-правовая база насчитывает около 400 документов. Последний раз, как указано, информация о том, сколько соглашений с Россией Украина уже разорвала, а сколько собирается денонсировать, появлялась прошлой осенью. В ноябре прошлого года тогдашний глава МИД Украины Павел Климкин заявлял, что "мы за последнее время "убили" 48 международных соглашений (с РФ - ред.)... Следующая порция будет очень быстро - около 40 соглашений". За время, прошедшее с момента этого выступления, как отмечает издание со ссылкой на собеседника в российских госструктурах, "обещанные 40 соглашений никто не разорвал".

Число договоров, которые российская сторона считает денонсированными, как указано, немного не совпадает с цифрой, приведенной Климкиным. В российском перечне всего 49 двусторонних документов, говорится в статье. Из них 30 - межправительственные, в числе которых пакет из четырех соглашений, касающихся статуса и условий пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины, пишет газета.

В этом же списке 13 уже не действующих межведомственных соглашений, в числе которых протокол о сотрудничестве между ФСБ РФ и СБУ, погранслужбами и минюстами двух стран. Еще десять утративших силу соглашений касались межрегионального сотрудничества - их подписывали разные города и области России и Украины, добавило издание.

При этом в перечне утративших силу документов есть и такие, статус которых до конца неясен. "Были договоры, о денонсации которых Украина информировала через Twitter, а соответствующую ноту в наш адрес не присылала. Такие мы продолжаем считать действующими", - пояснил собеседник издания.

Указано, что аналогичная ситуация с договорами, участницей которых Украина является в рамках СНГ. В исполкоме СНГ сообщили, что с 1 января 2014-го по 1 июля 2019 года Киев вышел из 19 соглашений, решений и протоколов. Там отметили, что с мая по июль этого года от Киева поступило шесть уведомлений о выходе из международных договоров.

"Уведомления шли от старого правительства. Не так активно, но шли. В августе-сентябре ничего уже не было", - сказал собеседник в исполкоме СНГ.

Та‬кже указано, что за весь период конфликта между Россией и Украиной ни одна из сторон ни разу не ставила под сомнение двусторонние договоренности, касающиеся сотрудничества в сфере атомной энергетики. "Предприятия "Росатома" выполняют все обязательства в рамках сотрудничества с Украиной в атомной отрасли. Это касается и сферы ответственности компании ТВЭЛ (поставки свежего ядерного топлива - ред.)", - сообщили в "Росатоме".

В МИД РФ также подчеркивают, что атомная энергетика - едва ли не единственная сфера, где сотрудничество двух стран осуществляется без сбоев и под четким контролем.

Напомним, в СНГ заявили, что Украина является участником более 200 договоров в рамках организации.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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