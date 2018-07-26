СМИ: в Пекине задержали женщину при попытке самоубийства у посольства США
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Китайская полиция задержала женщину, которая пыталась совершить самоубийство около посольства США в Пекине. Об этом со ссылкой на очевидца сообщает Global Times, передает УНН.
"Свидетель сообщил, что полиция забрала женщину, которая облила себя бензином, подозреваемую в попытке самосожжения возле американского посольства в Пекине", - сообщило издание.
Инцидент произошел в четверг около 11 часов утра по местному времени.
При этом Reuters со ссылкой на китайские государственные СМИ сообщает, что еще не доказано, что инцидент возле посольства США в Пекине был взрывом, о котором ранее сообщили очевидцы.
Также издание сообщает, что, похоже, в связи с инцидентом вблизи посольства США в Пекине был поврежден внедорожник китайской полиции.
Полиция временно оцепила посольство США в Пекине.