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СМИ: в Пекине задержали женщину при попытке самоубийства у посольства США

СМИ: в Пекине задержали женщину при попытке самоубийства у посольства США

Киев  •  УНН

 • 8493 просмотра

КИЕВ. 26 июля. УНН. Китайская полиция задержала женщину, которая пыталась совершить самоубийство около посольства США в Пекине. Об этом со ссылкой на очевидца сообщает Global Times, передает УНН.

"Свидетель сообщил, что полиция забрала женщину, которая облила себя бензином, подозреваемую в попытке самосожжения возле американского посольства в Пекине", - сообщило издание.

Инцидент произошел в четверг около 11 часов утра по местному времени.

При этом Reuters со ссылкой на китайские государственные СМИ сообщает, что еще не доказано, что инцидент возле посольства США в Пекине был взрывом, о котором ранее сообщили очевидцы.

Также издание сообщает, что, похоже, в связи с инцидентом вблизи посольства США в Пекине был поврежден внедорожник китайской полиции.

Полиция временно оцепила посольство США в Пекине.

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