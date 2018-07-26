ЗМІ: у Пекіні затримали жінку при спробі самогубства біля посольства США
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. Китайська поліція затримала жінку, яка намагалася накласти на себе руки біля посольства США в Пекіні. Про це з посиланням на очевидця повідомляє Global Times, передає УНН.
"Свідок повідомив, що поліція забрала жінку, яка облила себе бензином, підозрювану в спробі самоспалення біля американського посольства в Пекіні", - повідомило видання.
Інцидент стався в четвер близько 11 години ранку за місцевим часом.
При цьому Reuters з посиланням на китайські державні ЗМІ повідомляє, що ще не доведено, що інцидент біля посольства США в Пекіні був вибухом, про який раніше повідомили очевидці.
Також видання повідомляє, що, схоже, у зв'язку з інцидентом поблизу посольства США в Пекіні був пошкоджений позашляховик китайської поліції.
Поліція тимчасово оточила посольство США в Пекіні.