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ЗМІ: у Пекіні затримали жінку при спробі самогубства біля посольства США

ЗМІ: у Пекіні затримали жінку при спробі самогубства біля посольства США

Київ • УНН

 • 8495 перегляди

КИЇВ. 26 липня. УНН. Китайська поліція затримала жінку, яка намагалася накласти на себе руки біля посольства США в Пекіні. Про це з посиланням на очевидця повідомляє Global Times, передає УНН.

"Свідок повідомив, що поліція забрала жінку, яка облила себе бензином, підозрювану в спробі самоспалення біля американського посольства в Пекіні", - повідомило видання.

Інцидент стався в четвер близько 11 години ранку за місцевим часом.

При цьому Reuters з посиланням на китайські державні ЗМІ повідомляє, що ще не доведено, що інцидент біля посольства США в Пекіні був вибухом, про який раніше повідомили очевидці.

Також видання повідомляє, що, схоже, у зв'язку з інцидентом поблизу посольства США в Пекіні був пошкоджений позашляховик китайської поліції.

Поліція тимчасово оточила посольство США в Пекіні.

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