СМИ: Трамп заявил, что рассмотрит возможность помилования Манафорта

Рассказывая в эфире Fox News о своем интервью с Трампом, которое, как ожидается, выйдет в эфир утром в четверг по местному времени (днем в четверг по киевскому времени), она сказала: “Он (Трамп) упомянул о помиловании Манафорта”. По словам журналистки, американский лидер “сказал, что рассмотрит это”.

“Думаю, ему жаль Манафорта. Они были друзьями, тот не так долго работал на него. Он работал на него, по сути, 100 дней. Президент не знал о всех этих вещах с налогами”, — добавила Ирхарт.

Как сообщал УНН, ранее пресс-секретарю Белого дома Сари Сандерс на регулярном брифинге для журналистов был задан вопрос о возможности помилования Манафорта. Он заявила, что “никаких обсуждений по этому вопросу не было”. Сандерс подчеркнула, что “дело Манафорта не имеет никакого отношения к президенту, к его (предвыборной) кампании и к Белому дому”.