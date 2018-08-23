ЗМІ: Трамп заявив, що розгляне можливість помилування Манафорта
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив в інтерв’ю телеканалу Fox News, що розгляне питання помилування колишнього керівника свого передвиборчого штабу Пола Манафорта, якому загрожує до 80 років в’язниці. Про це повідомила журналістка Ешлі Ірхарт, передає УНН.
Розповідаючи в ефірі Fox News про своє інтерв’ю з Трампом, яке, як очікується, вийде в ефір вранці в четвер за місцевим часом (вдень у четвер за київським часом), вона сказала: “Він (Трамп) згадав про помилування Манафорта”. За словами журналістки, американський лідер “сказав, що розгляне це”.
“Думаю, йому шкода Манафорта. Вони були друзями, той не так довго працював на нього. Він працював на нього, по суті, 100 днів. Президент не знав про всі ці речі з податками”, — додала Ірхарт.
Як повідомляв УНН, раніше прес-секретареві Білого дому Сарі Сандерс на регулярному брифінгу для журналістів було поставлено питання про можливість помилування Манафорта. Вона заявила, що “ніяких обговорень з цього питання не було”. Сандерс наголосила, що “справа Манафорта не має ніякого відношення до президента, до його (передвиборної) кампанії і до Білого дому”.