СМИ: талибы убили по меньшей мере двух человек на праздновании дня независимости Афганистана
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. По меньшей мере два человека были убиты после того, как талибы открыли огонь по толпе, праздновавшей День независимости Афганистана в городе Асадабад. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на слова очевидцев, передает УНН.
Детали
По свидетельствам очевидцев, талибы открыли огонь по толпе, вышедшей на митинг в честь национального праздника, после того, как кто-то ранил одного из боевиков ножом.
В результате стрельбы были ранены не менее восьми человек, пишет издание.
Также сообщается, что в Джелал-Абаде боевики "Талибана" открыли огонь по людям, размахивавшим афганским национальным флагом, в результате чего были ранены мужчина и мальчик-подросток, которых на рикше доставили в близлежащие больницы.
Сообщается, что люди также вышли на улицы Кабула, защищая флаг республики.
Отметим, что 19 августа в стране отмечается обретение независимости от Великобритании в 1919 году.
Добавим
Накануне в захваченном талибами афганском городе Джалал-Абаде были зафиксированы стычки из-за государственного флага. По данным СМИ, по меньшей мере два человека погибли, а 12 получили ранения во время столкновений.
Today, a large number of people are marching in front of the entrance of the Presidential Palace ARG in Kabul Jan, in which a large number of women and youth are participating, chanting slogans in favor of their country and national flag.#IndependenceDayAfghanistan pic.twitter.com/wTIoQ2N0Kc— Ihtesham Afghan (@IhteshamAfghan) August 19, 2021