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ЗМІ: таліби вбили щонайменше двох людей на святкуванні дня незалежності Афганістану

ЗМІ: таліби вбили щонайменше двох людей на святкуванні дня незалежності Афганістану

Київ • УНН

 • 20525 перегляди

КИЇВ. 19 серпня. УНН. Щонайменше дві людини були вбиті після того, як таліби відкрили вогонь по натовпу, який святкував День незалежності Афганістану в місті Асадабад. Про це повідомляє Al Jazeera з посиланням на слова очевидців, передає УНН.

Деталі

За свідченнями очевидців, таліби відкрили вогонь по натовпу, що вийшов на мітинг на честь національного свята, після того, як хтось поранив одного з бойовиків ножем.

У результаті стрілянини було поранено не менше восьми осіб, пише видання.

Також повідомляється, що в Джелал-Абаді бойовики "Талібану" відкрили вогонь по людях, що розмахували афганським національним прапором, у результаті чого були поранені чоловік і хлопчик-підліток, яких на рикші доставили в довколишні лікарні.

Повідомляється, що люди також вийшли на вулиці Кабула, захищаючи прапор республіки.

Відзначимо, що 19 серпня в країні відзначається набуття незалежності від Великої Британії в 1919 році.

Додамо

Напередодні в захопленому талібами афганському місті Джалал-Абаді були зафіксовані сутички через державного прапора. За даними ЗМІ, щонайменше двоє людей загинули, а 12 отримали поранення під час зіткнень.

Today, a large number of people are marching in front of the entrance of the Presidential Palace ARG in Kabul Jan, in which a large number of women and youth are participating, chanting slogans in favor of their country and national flag.#IndependenceDayAfghanistan pic.twitter.com/wTIoQ2N0Kc

— Ihtesham Afghan (@IhteshamAfghan) August 19, 2021

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