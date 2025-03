ЗМІ: таліби вбили щонайменше двох людей на святкуванні дня незалежності Афганістану

Деталі

За свідченнями очевидців, таліби відкрили вогонь по натовпу, що вийшов на мітинг на честь національного свята, після того, як хтось поранив одного з бойовиків ножем.

У результаті стрілянини було поранено не менше восьми осіб, пише видання.

Також повідомляється, що в Джелал-Абаді бойовики "Талібану" відкрили вогонь по людях, що розмахували афганським національним прапором, у результаті чого були поранені чоловік і хлопчик-підліток, яких на рикші доставили в довколишні лікарні.

Повідомляється, що люди також вийшли на вулиці Кабула, захищаючи прапор республіки.

Відзначимо, що 19 серпня в країні відзначається набуття незалежності від Великої Британії в 1919 році.

Напередодні в захопленому талібами афганському місті Джалал-Абаді були зафіксовані сутички через державного прапора. За даними ЗМІ, щонайменше двоє людей загинули, а 12 отримали поранення під час зіткнень.

Today, a large number of people are marching in front of the entrance of the Presidential Palace ARG in Kabul Jan, in which a large number of women and youth are participating, chanting slogans in favor of their country and national flag.#IndependenceDayAfghanistan pic.twitter.com/wTIoQ2N0Kc

— Ihtesham Afghan (@IhteshamAfghan) August 19, 2021