СМИ рассказали, почему коррупция в строительстве не закончилась, но конец ГАСИ начался

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КИЕВ. 27 апреля. УНН. “Смотрящий” за строительной сферой страны Сергей Кучер возобновил строительство скандального ЖК “Подол Град Винтаж” благодаря введению карантина и решению правительства о ликвидации Даби. Об этом говорится в материале СМИ, передает УНН.

“Карантин в Украине — это очень странная вещь. Для честного и прозрачного бизнеса это кризис и ограничения, а вот для нелегального строительства — это безграничные возможности. Яркий пример: активизация печально застройки ЖК “Подол Град Винтаж. Участок принадлежит УТОС (Украинское общество слепых). И это — возможность обеспечить под видом социального жилья для незрячих строительство элитного жилого дома в пользу „нужного“ инвестора”, — говорится в статье.

Там отмечается, что строит этот ЖК компания Edelburg Development, генеральным директором которой является Сергей Кучер. Который начинал простым риелтором, но благодаря политической “всеядности” в 2010 году получил должность начальника столичной Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ГАСИ) и до сих пор имеет с ней тесные связи.

“По имеющейся информации, этот объект Сергей Кучер присмотрел еще находясь на должности руководителя ГАСИ г. Киева. Поэтому, когда в 2018 году встал вопрос о разрешительных документах, странным образом нашлось старое разрешение, которому Кучер продлил срок действия. Затем это позволит мэру Киева Виталию Кличко жаловаться, что проблемы с незаконными застройками в Киеве не удается решить, потому что „разрешения были получены еще при царе Горохе“. Такой себе „договорнячок“ для электората”, — объяснили СМИ.

По их данным, весной 2020 года карантин и мифическая ликвидация ГАСИ позволили Кучеру беспрепятственно продолжить строительство. И только за март здесь построили четыре новых этажа, и темп строительных работ растет.

“А что позволяет Сергею Кучера уверенно чувствовать себя властителем строительного рынка столицы? Все очень просто, сегодня, как сообщают СМИ, при поддержке Офиса президента Кучер стал при Зеленском тем, кем был его партнер Микитась при Порошенко. По данным СМИ, в настоящее время все рычаги управления ГАСИ перешли к коррупционеру Сергею Кучеру. Интересно, что народный депутат Иван Юнаков в интервью СМИ, заявлял, что именно Кучер — автор коррупционной схемы „5 долларов за квадратный метр“ — взимания взяток с застройщиков, приводит к завышению цен на квартиры”, — сообщается в материале.

По данным источника СМИ, в связи с мобилизацией государственных средств на борьбу с коронавирусом, ликвидация ГАСИ в 2020 году будет отложена.

“Поэтому мародерские схемы в строительстве будут продолжаться под руководством Сергея Кучера и его последователей Богдана Федоренко и Александра Сергиенко. В любом случае после завершения пандемии, ждем взрывное появление проблемных застроек и социального напряжения”, - резюмируется в статье.

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