ЗМІ розповіли, чому корупція в будівництві не закінчилась, але кінець ДАБІ почався

“Карантин в Україні це дуже дивна річ. Для чесного та прозорого бізнесу це криза та обмеження, а ось для нелегального будівництва — це безмежні можливості. Яскравий приклад: активізація сумнозвісної забудови ЖК “Поділ Град Вінтаж. Ділянка належить УТОС (Українське товариство сліпих). І це — нагода забезпечити під виглядом соціального житла для незрячих будівництво елітного житлового будинку на користь „потрібного“ інвестора”, — говориться у статті.

Там зазначається, що будує цей ЖК компанія Edelburg Development, генеральним директором якої є Сергій Кучер. Котрий починав простим ріелтером, але завдяки політичній “всеїдності” у 2010 році отримав посаду начальника столичної Державної архітектурно-будівельної інспекції України (ДАБІ) і досі має з нею тісні зв’язки.

“За наявною інформацією, цей об’єкт Сергій Кучер приглянув ще перебуваючи на посаді керівника ДАБІ м. Києва. Тому, коли у 2018 році постало питання щодо дозвільних документів, дивним чином знайшовся старий дозвіл, якому Кучер подовжив термін його дії. Потім це дасть можливість меру Києва Віталію Кличко скаржитись, що проблеми з незаконними забудовами в Києві не вдається вирішити, тому що „дозволи були отримані ще за царя Гороха“. Такий собі „договірнячок“ для електорату”, — пояснили ЗМІ.

За їхніми даними, навесні 2020 карантинні обмеження та міфічна ліквідація ДАБІ дали можливість Кучеру безперешкодно продовжити будівництво. І лише за березень 2020 тут побудували чотири нові поверхи, а темп будівельних робіт тільки зростає.

“А що дозволяє Сергію Кучеру впевнено себе відчувати володарем будівельного ринку столиці? Все дуже просто, на сьогодні, як повідомляють ЗМІ, за підтримки Офісу президента Кучер став при Зеленському тим, ким був його партнер Микитась при Порошенко. За даними ЗМІ, на даний час усі важелі керівництва ДАБІ перейшли до корупціонера Сергія Кучера. Цікаво, що народний депутат Іван Юнаков в інтерв’ю ЗМІ, заявляв що саме Кучер — автор корупційної схеми „5 доларів за квадратний метр“ — стягування хабарів з забудовників, що призводить до завищення ціни на квартири”, — повідомляється у матеріалі.

За даними джерела ЗМІ, у зв’язку із мобілізацією державних коштів на боротьбу з коронавірусом, ліквідацію ДАБІ у 2020 році буде відкладено.

“Тому мародерські схеми в будівництві будуть продовжуватись під керівництвом Сергія Кучера та його послідовників Богдана Федоренка та Олександра Сергієнка. В будь якому випадку після завершення пандемії, чекаємо вибухову появу проблемних забудов та соціального напруження”, — резюмується у статті.