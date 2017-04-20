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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

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СМИ помнят то, что так тщательно пытается забыть оператор государственных лотерей УНЛ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 апреля. УНН. Оператор государственных лотерей “Украинская национальная лотерея” пытается убедить общество в том, что никакого конфликта с бывшими собственниками у нынешнего руководства не было, а нынешний владелец компании — велотренер тернопольской детской школы Роман Зеньо получил многомиллионный бизнес на абсолютно законных основаниях. Вместе с тем, архивы СМИ хранят информацию, которая никак не вяжется с официальной версией оператора государственных лотерей, ставшего с недавних пор фактически монополистом на рынке, сообщает УНН.

Так, 18 апреля текущего года на своем сайте “УНЛ” сообщил о том, что в СМИ распространяется недостоверная информация с целью подрыва деловой репутации компании. В частности, в компании заявили что “никакого конфликта между соучредителями компании УНЛ не было. Это подтверждают заявления самих соучредителей и их уполномоченных лиц”.

Далее компания приводит цитаты из якобы заявления бывших европейских владельцев “УНЛ” Питера Шетти (Швейцария) и Вульфа Кламмерта (Австрия)... о том, что “информация, опубликованная в ряде украинских СМИ, об угрозах в мою сторону и конфликте с владельцем УНЛ Сергеем Пиндычем не соответствует действительности. Александра Третьякова я никогда не видел (прим. нардеп от БПП Александр Третьяков - ред.). Никакого конфликта в УНЛ нет и не было. Все контракты были подписаны в рамках правового поля в соответствии с украинским законодательством. При необходимости, мы с коллегами готовы дать официальный комментарий прессе по этому вопросу”. Это якобы заявил Питер Шетти.

А вот, что по данным сайта “УНЛ” заявил Вульф Кламмерт: “Я первый раз слышу о каком-либо конфликте в УНЛ, оформление проходило при обоюдном согласии обеих сторон. Жаль, что украинские СМИ позволяют себе публиковать информацию, не удосужившись проверить ее”.

В качестве доказательств достоверности своей информации, далее по тексту “УНЛ” как бы объясняет, что же случилось на самом деле: “в ноябре-декабре 2015 года состоялась неудачная попытка незаконного завладения компанией со стороны группы мошенников” и дает ссылку на пресс-конференцию представителей компании от 2015 года.

На видео с пресс-конференции, директор “УНЛ” Андрей Бочковский называет мошенниками бывших совладельцев компании Питера Шетти и Вульфа Кламмерта, с которыми якобы нет конфликта.

“Мы вынуждены сделать заявления в связи с рейдерским захватом предприятия. 1 декабря 2015 года, предприятие, абсолютно случайно, в Едином реестре юридических и физических лиц получило информацию о том, что якобы предприятие на основании судебного решения получило нового собственника. Мы провели юридическую работу и опять таки в открытом источнике, в реестре судебных решений мы нашли решение суда Королевского районного суда города Житомир о том, что 100% нашего уставного капитала якобы истребовано в пользу некого гражданина Швейцарии...., который нам, как законным собственникам, абсолютно неизвестен. Более того, из открытых источников нам также стало известно, что 18 ноября этого года (2015 — ред) Питер Шетти даже успел сменить руководителя”, — рассказала представитель компании “УНЛ” на пресс-конференции от 2015 года.

Возвращаясь к заявлению “УНЛ”, далее по тексту речь идет о том, что якобы попытка захвата со стороны П.Шетти была неудачной, поскольку вовремя помогли правоохранители и нардепы. О каких депутатах-защитниках говорит “УНЛ”, догадаться несложно. В СМИ есть видеофиксация того, как депутат от “БПП” Александр Третьяков, которого сейчас называют лоббистом компании и идеологом создания частной монополии в лице “УНЛ” на отечественном рынке, помогает им решить конфликтные вопросы.

Далее “УНЛ” пишет о том, что основателем компании с 2011 года является некий Валерий Коваленко, а поэтому распространенная в СМИ информация о других собственниках не соответствует действительности.

Однако, как указывалось выше, основателем компании и ее бенефициаром является не В.Коваленко, а тернопольский велотренер Роман Зеньо. Именно такие данные указаны в официальном реестре юрлиц.

Кроме того, архивы СМИ хранят информацию о том, что конфликт между собственниками “УНЛ” таки был, а П.Шетти значился в официальном реестре как собственник “УНЛ”, а не просто неизвестный мошенник из Швейцарии.

Кроме того, в СМИ есть официальное заявление экс-собственника “УНЛ” П.Шетти о том, что его бывшее доверенное лицо Валерий Коваленко провернул невиданную аферу. Он предложил П.Шетти переписать компанию на Сергея Пиндыча, аргументировав это тем, что нынешние украинские законы не позволяют иностранцам быть собственниками украинского бизнеса. Кроме того, В.Коваленко предложил не платить налоги государству, что для П.Шетти было неприемлемым.

Нежелание П.Шетти переписать компанию, тем не менее не помешало реализовать этот план без него. Надеясь на защиту в правоохранительных органах, П.Шетти обратился к Генпрокурору, однако в ответ получил угрозы и предложение отказаться от претензий к В.Коваленко за 2 млн грн.

П.Шетти также указал на то, что А.Бочковский прекрасно знает о нем, поскольку сам направлял письма в Минфин о том, что бенефициаром компании является именно он. Следовательно, информация о том, что П.Шетти является мошенником — ложная и противоречивая.

В отличие от заявлений якобы П.Шетти, указанных на сайте “УНЛ” об отсутствии конфликта, в СМИ сохранился его видеокомментарий украинским журналистам, где он говорил совершенно обратное.

В 2015 году П.Шетти заявлял, что “если мое имя исчезнет из графы “собственник "УНЛ“, вы поймете, что случилось, и кто это сделал”.

Исходя из вышеперечисленного, складывается впечатление, что “УНЛ” следовало бы сначала опровергнуть самих себя, а после уже требовать опровержений от СМИ, которые указывают на сомнительную ситуацию, сложившуюся вокруг компании.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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