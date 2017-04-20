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ЗМІ пам'ятають те, що так ретельно намагається забути оператор державних лотерей УНЛ

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 квітня. УНН. Оператор державних лотерей "Українська національна лотерея" намагається переконати суспільство в тому, що ніякого конфлікту з колишніми власниками у нинішнього керівництва не було, а нинішній власник компанії - велотренер тернопільської дитячої школи Роман Зеньо отримав багатомільйонний бізнес на абсолютно законних підставах. Разом з тим, архіви ЗМІ зберігають інформацію, яка ніяк не в'яжеться з офіційною версією оператора державних лотерей, що став з недавніх пір фактично монополістом на ринку, повідомляє УНН.

Так, 18 квітня поточного року на своєму сайті “УНЛ” повідомив про те, що в ЗМІ поширюється недостовірна інформація з метою підриву ділової репутації компанії. Зокрема, в компанії заявили що “ніякого конфлікту між співзасновниками компанії УНЛ не було. Це підтверджують заяви самих співзасновників і їх уповноважених осіб”.

Далі компанія наводить цитати з нібито заяви колишніх європейських власників “УНЛ” Пітера Шетті (Швейцарія) і Вульфа Кламмерта (Австрія).

“Інформація, опублікована в низці українських ЗМІ, про погрози на мою сторону і конфлікті з власником УНЛ Сергієм Піндичем не відповідає дійсності. Олександра Третьякова я ніколи не бачив (нардеп від БПП Олександр Третьяков — ред.). Ніякого конфлікту в УНЛ немає і не було. Всі контракти були підписані в рамках правового поля, відповідно до українського законодавства. При необхідності, ми з колегами готові дати офіційний коментар пресі з цього питання”, — таке нібито заявив Пітер Шетті.

А ось що, за даними сайту “УНЛ”, заявив Вульф Кламмерт: “Я перший раз чую про якийсь конфлікт в УНЛ, оформлення проходило при обопільній згоді обох сторін. Шкода, що українські ЗМІ дозволяють собі публікувати інформацію, не спромігшись перевірити її”.

Як докази достовірності своєї інформації, далі по тексту “УНЛ” нібито пояснює, що ж трапилося насправді: “в листопаді-грудні 2015 року відбулася невдала спроба незаконного заволодіння компанією з боку групи шахраїв” і дає посилання на прес-конференцію представників компанії від 2015 року.

На відео з прес-конференції, директор “УНЛ” Андрій Бочковський називає шахраями колишніх співвласників компанії Пітера Шетті і Вульфа Кламмерта, з якими нібито не має конфлікту.

“Ми змушені зробити заяви в зв’язку з рейдерським захопленням підприємства. 1 грудня 2015 року, підприємство, абсолютно випадково, в Єдиному реєстрі юридичних та фізичних осіб отримало інформацію про те, що нібито... на підставі судового рішення отримало нового власника. Ми провели юридичну роботу і знову таки у відкритому джерелі, в реєстрі судових рішень, ми знайшли рішення суду Корольовського районного суду міста Житомир про те, що 100% нашого статутного капіталу нібито витребувано на користь якогось громадянина Швейцарії ...., який нам, як законним власникам, абсолютно невідомий. Більш того, з відкритих джерел нам також стало відомо, що 18 листопада цього року (2015 — ред.) Пітер Шетті навіть встиг змінити керівника”, — розповіла представник компанії “УНЛ” на прес-конференції від 2015 року.

Повертаючись до заяви “УНЛ”, далі за текстом йдеться про те, що нібито спроба захоплення з боку П.Шетті була невдалою, оскільки вчасно допомогли правоохоронці і нардепи. Про яких депутатах-захисників говорить “УНЛ”, здогадатися нескладно. У ЗМІ є відеофіксація того, як депутат від “БПП” Олександр Третьяков, якого зараз називають лобістом компанії і ідеологом створення приватної монополії в особі “УНЛ” на вітчизняному ринку, допомагає їм вирішити конфліктні питання.

Далі “УНЛ” пише про те, що засновником компанії з 2011 року є якийсь Валерій Коваленко, а тому поширена в ЗМІ інформація про інших власників не відповідає дійсності.

Однак, як зазначалося вище, засновником компанії і її бенефіціаром є не В.Коваленко, а тернопільський велотренер Роман Зеньо. Саме такі дані вказані в офіційному реєстрі юросіб.

Крім того, архіви ЗМІ зберігають інформацію про те, що конфлікт між власниками “УНЛ” таки був, а П.Шетті значився в офіційному реєстрі як власник “УНЛ” , а не просто невідомий шахрай зі Швейцарії.

Крім того, в ЗМІ є офіційна заява екс-власника “УНЛ” П.Шетті про те, що його колишня довірена особа Валерій Коваленко провернув небачену аферу. Він запропонував П.Шетті переписати компанію на Сергія Піндича, аргументувавши це тим, що нинішні українські закони не дозволяють іноземцям бути власниками українського бізнесу. Крім того, В.Коваленко запропонував не платити податки державі, що для П.Шетті було неприйнятним.

Небажання П.Шетті переписати компанію, проте не завадило реалізувати цей план без нього. Сподіваючись на захист в правоохоронних органах, П.Шетті звернувся до Генпрокурора, однак у відповідь отримав погрози і пропозиція відмовитися від претензій до В.Коваленка за 2 млн грн.

П.Шетті також вказав на те, що А.Бочковський прекрасно знає про нього, оскільки сам надсилав листи до Мінфіну про те, що бенефіціаром компанії є саме він. Отже, інформація про те, що П.Шетті є шахраєм — помилкова і суперечлива.

На відміну від нібито заяв П.Шетті, зазначених на сайті “УНЛ” про відсутність конфлікту, в ЗМІ зберігся його відеокоментар українським журналістам, де він говорив зовсім протилежне.

У 2015 році П.Шетті заявляв, що “якщо моє ім’я зникне з графи ”власник “УНЛ”, ви зрозумієте, що трапилося, і хто це зробив“.

Виходячи з перерахованого вище, складається враження, що “УНЛ” слід було б спочатку спростувати самих себе, а після вже вимагати спростувань від ЗМІ, які вказують на сумнівну ситуацію, що склалася навколо компанії.

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