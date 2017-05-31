СМИ назвали алкогольные бренды, которые может задержать таможня

Отмечается, что это происходит на основании перечня объектов интеллектуального права, включенного в таможенный реестр.

В указанный перечень вошли, в частности, и ряд известных алкогольных марок:

Absolut, Nemiroff, Mаренго, Smirnoff, Jonhnnie Walker, Jim Beam, Jack Daniel's, Jameson, Baileys, Martell, Bacardi, Grery Goose, Finlandia и др.

"Если ничего не изменится, в украинских магазинах поднимутся цены, а покупки за рубежом станут рискованными. Бизнесу придется или идти "в подполье", или сокращать ассортимент и терпеть убытки. Будет расти черный рынок, и, соответственно, коррупция", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, в ДФС по этому поводу сообщили о том, что украинская таможня не получала указаний запрещать физическим лицам ввозить в Украину товары, права на которые заявлены в реестре объектов интеллектуальной права. Также в ДФС объяснили, что ограничения таможнями ввоза товаров известных брендов, приобретенных в иностранных интернет-магазинах, происходит только по требованию правообладателей или их представителей.

В прошлом году фальсификатом алкоголя отравились по меньшей мере 240 человек. Умерло от таких отравлений более 60 человек. Эксперты указываются, что такие данные являются следствием тенизации рынка алкогольной продукции в Украине, которая, в свою очередь, обусловлена ​​бесконтрольностью и высокой стоимостью спирта.

Домой, наиболее защищенным от подделок алкогольным брендом эксперты Института потребительских экспертиз признали водку Medoff.