ЗМІ назвали алкогольні бренди, які може затримати митниця
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Українська митниця може не пропустити через кордон товари 1 тис. 146 торговельних марок, куплених в інтернет-магазинах. Такі дані оприлюднили низка ЗМІ із посиланням на портал OpenDataBot, передає УНН.
Зазначається, що це відбувається на підставі переліку об'єктів інтелектуального права, включеного до митного реєстру.
До вказаного переліку увійшли, зокрема, і низка відомих алкогольних марок:
Absolut, Nemiroff, Mаренго, Smirnoff, Jonhnnie Walker, Jim Beam, Jack Daniel's, Jameson, Baileys, Martell, Bacardi, Grery Goose, Finlandia тощо.
"Якщо нічого не зміниться, в українських магазинах піднімуться ціни, а покупки за кордоном стануть ризикованими. Бізнесу доведеться або йти "в підпілля", або скорочувати асортимент і терпіти збитки. Буде рости чорний ринок, і, відповідно, корупція", - йдеться у повідомленні.
Разом з тим, у ДФС з цього приводу повідомили про те, що українська митниця не отримувала вказівок забороняти фізичним особам ввозити до України товари, права на які заявлені в реєстрі об'єктів інтелектуального права. Також у ДФС пояснили, що обмеження митницями ввозу товарів відомих брендів, придбаних в іноземних інтернет-магазинах, відбувається лише на вимогу правовласників або їхніх представників.
Нагадаємо, минулого року фальсифікатом алкоголю отруїлося щонайменше 240 осіб. Померло від таких отруєнь більше 60 осіб. Експерти зазначаються, що такі дані є наслідком тінізації ринку алкогольної продукції в Україні, яка, у свою чергу, зумовлена безконтрольністю та високою вартістю спирту.
Додомо, що найбільш захищеним від підробок алкогольним брендом експерти Інституту споживчих експертиз визнали горілку Medoff.