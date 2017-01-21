СМИ: Г.Киссинджер надеется на "серьезный диалог" США и РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер во время видеоконференции в рамках Всемирного экономического форума в Давосе сказал, что поддерживает "общее отношение" президента США Дональда Трампа к России и выразил надежду по поводу проведения "серьезного диалога" с Москвой. Об этом сообщает Fortune, передает УНН.
По его словам, Америке нужно быть менее конфронтационной с Россией, и это должно быть главным приоритетом для Д.Трампа.
"Я надеюсь, что будут сделаны усилия по проведению серьезного диалога, который станет попыткой избежать дрейфа в сторону противостояния. И в рамках этого диалога Европа, Америка и Россия придут к определенному соглашению о границах применения военного давления", - сказал он.
Киссинджер добавил, что надеется на еще большее сближение двух лидеров. Кроме того, в своем выступлении он сказал, что В.Путин "обеспечил равновесие в мире".
Как сообщал УНН, Киссинджер должен разработать для Д.Трампа мастер-план по Украине.