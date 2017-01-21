ЗМІ: Г.Кіссінджер сподівається на "серйозний діалог" США і РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Екс-держсекретар США Генрі Кіссінджер під час відеоконференції у рамках Всесвітнього економічного форуму у Давосі сказав, що підтримує "загальне ставлення" президента США Дональда Трампа до Росії і висловив сподівання з приводу проведення "серйозного діалогу" з Москвою. Про повідомляє Fortune, передає УНН.
З його слів, Америці потрібно бути менш конфронтаційною з Росією, і що це має бути головним пріоритетом для Д.Трампа.
"Я сподіваюся, що буде зроблено зусилля щодо проведення серйозного діалогу, який стане спробою уникнути дрейфу в бік протистояння. І в рамках цього діалогу Європа, Америка і Росія прийдуть до певної угоди про межі застосування військового тиску", - сказав він.
Г.Кіссінджер додав, що сподівається на ще більше зближення двох лідерів. Крім того у своєму виступі він сказав, що В.Путін "забезпечив рівновагу у світі".
Як передавав УНН, Г.Кіссінджер має розробити для Д.Трампа майстер-план щодо України.