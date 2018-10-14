СМИ: "Альтернатива для Германии" довольна результатами выборов в Баварии
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. Лидер правопопулистской партии “Альтернатива для Германии” (АдГ) Александер Гауланд и председатель баварского отделения АдГ Мартин Зихерт удовлетворены результатами, которые партия показала в воскресенье на выборах в парламент германской федеральной земли Бавария. С соответствующими заявлениями они выступили после публикации данных экзитполов, сообщило агентство DPA, передает УНН.
“Прогноз показывает, что (у партии есть) хорошая основа, — сказал Зихерт. — Посмотрим, как все сложится. Это хорошая основа для работы в парламенте”.
По словам Гауланда, несмотря на достигнутый успех, у АдГ сохраняется конкуренция с консервативной партией “Свободные избиратели”.
По данным экзитполов, распространенных телеканалом ARD, Христианско-социальный союз (ХСС) набирает на выборах 35,5% и впервые с 2008 года теряет большинство в ландтаге. Вторыми становятся “зеленые” с 18,5%, третьими — “Свободные избиратели” с 11,5%, четвертыми — “Альтернатива для Германии” — с 11%. Таким образом, эта правая партия теперь представлена уже в 15 земельных парламентах из 16.
Как сообщал УНН, в столице Германии более 100 тысяч человек протестовали против расизма.