СМИ: "Альтернатива для Германии" довольна результатами выборов в Баварии

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 65532 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 117200 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 125186 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 165038 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 151915 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140065 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130270 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 178337 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 118286 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
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СМИ: "Альтернатива для Германии" довольна результатами выборов в Баварии

СМИ: "Альтернатива для Германии" довольна результатами выборов в Баварии

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 октября. УНН. Лидер правопопулистской партии “Альтернатива для Германии” (АдГ) Александер Гауланд и председатель баварского отделения АдГ Мартин Зихерт удовлетворены результатами, которые партия показала в воскресенье на выборах в парламент германской федеральной земли Бавария. С соответствующими заявлениями они выступили после публикации данных экзитполов, сообщило агентство DPA, передает УНН.

“Прогноз показывает, что (у партии есть) хорошая основа, — сказал Зихерт. — Посмотрим, как все сложится. Это хорошая основа для работы в парламенте”.

По словам Гауланда, несмотря на достигнутый успех, у АдГ сохраняется конкуренция с консервативной партией “Свободные избиратели”.

По данным экзитполов, распространенных телеканалом ARD, Христианско-социальный союз (ХСС) набирает на выборах 35,5% и впервые с 2008 года теряет большинство в ландтаге. Вторыми становятся “зеленые” с 18,5%, третьими — “Свободные избиратели” с 11,5%, четвертыми — “Альтернатива для Германии” — с 11%. Таким образом, эта правая партия теперь представлена уже в 15 земельных парламентах из 16.

Как сообщал УНН, в столице Германии более 100 тысяч человек протестовали против расизма.

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