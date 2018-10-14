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ЗМІ: "Альтернатива для Німеччини" задоволена результатами виборів в Баварії

ЗМІ: "Альтернатива для Німеччини" задоволена результатами виборів в Баварії

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Лідер правопопулістської партії “Альтернатива для Німеччини” (АдГ) Александер Гауланд і голова баварського відділення АдГ Мартін Зіхерт задоволені результатами, які партія показала в неділю на виборах в парламент німецької федеральної землі Баварія. З відповідними заявами вони виступили після публікації даних екзитполів, повідомило агентство DPA, інформує УНН.

“Прогноз показує, що (у партії є) хороша основа, — сказав Зіхерт. — Подивимося, як все складеться. Це хороша основа для роботи в парламенті”.

За словами Гауланда, незважаючи на досягнутий успіх, у АдГ зберігається конкуренція з консервативною партією “Вільні виборці”.

За даними екзитполів, поширених телеканалом ARD, Християнсько-соціальний союз (ХСС) набирає на виборах 35,5% і вперше з 2008 року втрачає більшість в ландтазі. Другими стають “зелені” з 18,5%, третіми — “Вільні виборці” з 11,5%, четвертими — “Альтернатива для Німеччини” — з 11%. Таким чином, ця права партія тепер представлена вже в 15 земельних парламентах з 16.

Як повідомляв УНН, в столиці Німеччини понад 100 тисяч людей протестували проти расизму.

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