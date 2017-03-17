Уменьшение финансирования Вашингтоном подорвет реформу ООН - А.Гутерриш
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Генеральный секретарь Антониу Гутерриш опасается, что резкое сокращение финансирования Организации объединенных наций со стороны Вашингтона подорвет усилия по реформированию всемирной организации и ее деятельности по борьбе с терроризмом. Об этом УНН передает со ссылкой на пресс-службу ООН.
"Генеральный секретарь полностью благосклонен к проведению реформы ООН и повышению результативности, эффективности и рентабельности ее деятельности. Однако резкое сокращение финансирования может требовать специальных мер, которые подорвут долгосрочные реформы", - отмечается в заявлении, объявленном от имени руководителя организации.
А.Гутерриш выразил признательность Вашингтону как крупнейшему донору за многолетнюю финансовую поддержку ООН.
Также он готов обсудить с США, как и с любой другой страной-членом ООН, пути повышения эффективности организации, которая с меньшими затратами добивалась бы выполнения общих целей и продвигала общие ценности. Он также напомнил о важности борьбы с терроризмом, отметив, что она не сводится только к военным мерам.
Напомним, что обнародованный проект государственного бюджета США на 2018 год предполагает сокращение на 28% взносов Вашингтона в фонды миротворческих миссий ООН и на 22% финансирования самой организации.
Как сообщал УНН, Генеральный секретарь ООН подчеркнул необходимость реформирования организации.