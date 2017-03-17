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Зменшення фінансування Вашингтоном підірве реформу ООН – А.Гутерріш

Зменшення фінансування Вашингтоном підірве реформу ООН – А.Гутерріш

Київ • УНН

 • 11341 перегляди

КИЇВ. 17 березня. УНН. Генеральний секретар Антоніу Гутерріш побоюється, що різке скорочення фінансування Організації об’єднаних націй з боку Вашингтона підірве зусилля з реформування всесвітньої організації та її діяльність по боротьбі з тероризмом. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу ООН.

"Генеральний секретар повністю прихильний до проведення реформи ООН і підвищенню результативності, ефективності та рентабельності її діяльності. Однак різке скорочення фінансування може зажадати спеціальних заходів, які підірвуть довгострокові реформи”, - наголошується в заяві, проголошеній від імені очільника організації.

А.Гутерріш висловив вдячність Вашингтону як найбільшому донору за багаторічну фінансову підтримку ООН.

Також він готовий обговорити з США, як і з будь-якою іншою країною-членом ООН, шляхи підвищення ефективності організації, яка з меншими витратами домагалася б виконання загальних цілей і просувала спільні цінності. Він також нагадав про важливість боротьби з тероризмом, зазначивши, що вона не зводиться лише до військових заходів.

Нагадаємо, що оприлюднюй проект державного бюджету США на 2018 рік передбачає скорочення на 28 % внесків Вашингтону до фондів миротворчих місій ООН й на 22% фінансування самої організації.

Як повідомляв УНН, Генеральний секретар ООН наголосив на необхідності реформування організації.

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