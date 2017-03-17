Зменшення фінансування Вашингтоном підірве реформу ООН – А.Гутерріш
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Генеральний секретар Антоніу Гутерріш побоюється, що різке скорочення фінансування Організації об’єднаних націй з боку Вашингтона підірве зусилля з реформування всесвітньої організації та її діяльність по боротьбі з тероризмом. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу ООН.
"Генеральний секретар повністю прихильний до проведення реформи ООН і підвищенню результативності, ефективності та рентабельності її діяльності. Однак різке скорочення фінансування може зажадати спеціальних заходів, які підірвуть довгострокові реформи”, - наголошується в заяві, проголошеній від імені очільника організації.
А.Гутерріш висловив вдячність Вашингтону як найбільшому донору за багаторічну фінансову підтримку ООН.
Також він готовий обговорити з США, як і з будь-якою іншою країною-членом ООН, шляхи підвищення ефективності організації, яка з меншими витратами домагалася б виконання загальних цілей і просувала спільні цінності. Він також нагадав про важливість боротьби з тероризмом, зазначивши, що вона не зводиться лише до військових заходів.
Нагадаємо, що оприлюднюй проект державного бюджету США на 2018 рік передбачає скорочення на 28 % внесків Вашингтону до фондів миротворчих місій ООН й на 22% фінансування самої організації.
Як повідомляв УНН, Генеральний секретар ООН наголосив на необхідності реформування організації.