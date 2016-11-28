Злоумышленников задержали за нападение на 12-летнего в Николаеве
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Злоумышленников, которые избили и ограбили 12-летнего парня, задержали и объявили им о подозрении в Николаеве. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Николаевской области.
Так, 27 ноября в полицию поступило сообщение от 36-летнего мужчины о том, что несколько часов назад двое неизвестных избили и ограбили его 12-летнего сына.
Правоохранители установили приметы нападавших и начали их поиски. Уже через несколько часов правоохранителям удалось установить местонахождение и задержать грабителей именно при попытке сбыть награбленное на рынке.
Задержанными оказались 16-летние жители Николаева. Один из них является учеником общеобразовательной школы, а другой - студентом профтехучилища.
По данному факту начали уголовное производство по ч.2 ст.186 (грабеж) УК Украины, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до шести лет.
Сейчас злоумышленники задержаны и находятся в изоляторе временного содержания. Молодым людям уже объявили о подозрении в совершении указанного уголовного преступления, решается вопрос об избрании меры пресечения.