Зловмисників затримали за напад на 12-річного в Миколаєі

Так, 27 листопада до поліції надійшло повідомлення від 36-річного чоловіка про те, що декілька годин тому двоє невідомих осіб побили та пограбували його 12-річного сина.

Правоохоронці встановили прикмети нападників та розпочали їх пошуки. Вже за декілька годин правоохоронцям вдалось встановити місцезнаходження та затримати грабіжників саме під час спроби збути награбоване на ринку.

Затриманими виявились 16-річні жителі Миколаєва. Один з них є учнем загальноосвітньої школи, а інший – студентом профтехучилища.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.186 (грабіж) КК України, санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.

Наразі зловмисники затримані та перебувають в Ізоляторі тимчасового тримання. Молодикам вже оголошено про підозру у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.