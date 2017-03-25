Злоумышленник убил киевлянина, чтобы не возвращать долги

В конце января в полицию поступило сообщение о том, что в разрушенном здании на улице Озерной лежит мертвый мужчина.

На месте происшествия под мешками строительного мусора правоохранители обнаружили тело мужчины с рублеными ранами головы. Для окончательного выяснения причины смерти тело погибшего направили на судебно-медицинскую экспертизу.

В полиции установили личность погибшего. Им оказался местный житель, 1955 года рождения, от 28 декабря 2016 считался пропавшим без вести и разыскивался правоохранителями.

По результатам судебно-медицинской экспертизы стало известно, что мужчина умер от механической асфиксии. То есть подтвердился факт насильственной смерти.

Правоохранители установили и задержали человека, совершившего тяжкое преступление.

60-летний мужчина признался в содеянном и рассказал, что убил своего знакомого, чтобы не возвращать долги. Он приехал из Кировоградской области к товарищу на встречу. Словесное выяснение отношений из-за денег переросло в драку. Злоумышленник схватил металлическую трубу и несколько раз ударил киевлянина по голове, а потом задушил шнурком. Тело оттащил к разрушенному зданию и присыпал мешками со строительным мусором.

После этого злоумышленник убежал домой, где скрывался от полиции. Сейчас задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Как сообщал УНН, двое киевлян пытались подкупить следователя полиции.