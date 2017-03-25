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Зловмисник вбив киянина, щоб не повертати борги

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. Столичні правоохоронці розкрили вбивство чоловіка на Оболоні, передає УНН з посиланням на прес-службу поліції Києва.

У кінці січня до поліції надійшло повідомлення про те, що у зруйнованому приміщенні на вулиці Озерній лежить мертвий чоловік.

На місці події під мішками будівельного сміття правоохоронці виявили тіло чоловіка із рубаними ранами голови. Для остаточного з’ясування причини смерті тіло загиблого направили на судово-медичну експертизу.

У поліції встановили особу померлого. Ним виявився місцевий мешканець, 1955 року народження, який від 28 грудня 2016 року вважався зниклим безвісти та розшукувався правоохоронцями.

За результатами судово-медичної експертизи стало відомо, що чоловік помер від механічної асфіксії. Тобто підтвердився факт насильницької смерті.

Правоохоронці встановили та затримали особу, яка скоїла тяжкий злочин.

60-річний чоловік зізнався у скоєному та розповів, що вбив свого знайомого, аби не повертати борги. Він приїхав із Кіровоградської області до товариша на зустріч. Словесне з’ясування стосунків через гроші переросло у бійку. Зловмисник схопив металеву трубу та кілька разів вдарив нею киянина по голові, а потім задушив шнурком. Тіло відтягнув до зруйнованої будівлі та присипав мішками із будівельним сміттям.

Після цього зловмисник втік додому, де переховувався від поліції. Наразі затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину та обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Як повідомляв УНН, двоє киян намагались підкупити слідчого поліції.

 

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