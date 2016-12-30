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Столкновения начались возле Дамаска, несмотря на перемирие - наблюдатели

Столкновения начались возле Дамаска, несмотря на перемирие - наблюдатели

Киев • УНН

 • 8096 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Боевые столкновения вспыхнули между сирийскими правительственными войсками и бойцами оппозиции в районе неподалеку от Дамаска в пятницу, несмотря на общенациональное перемирие, которое началось в полночь. Об этом сообщили в Сирийском центре по мониторингу соблюдения прав человека, передает УНН со ссылкой на AFP.

По словам наблюдателей не понятно, кто начал столкновения в регионе Вади Барада.

"Столкновения вспыхнули и продолжаются... в Вади Барада вблизи Дамаска, во время которых велась стрельба с вертолетов по позициям, принадлежащим оппозиции и "Джебхат Фатах аш-Шама", - сказал глава центре Рами Абдель Рахман.

"Джебхат Фатах аш-Шам" является бывшим филиалом "Аль-Каиды", ранее известной как "Фронт ан-Нусра", на который, по данным правительства Сирии, не распространяются перемирие, которое началось рано утром в пятницу.

При этом в сирийской оппозиции сообщили, что они поняли перемирие как такое, что находит применение ко всей Сирии, в том числе к тем районам, где присутствует "Джебхат Фатах аш-Шам".

Абдель Рахман заявил, что столкновения были "нарушение перемирия, но не понятно, какая сторона несет ответственность за их начало".

Житель района подтвердил, что он слышал тяжелый обстрел в пятницу утром.

Правительство Сирии сообщило, что повстанцы в Вади Барада, к северо-западу от столицы, на прошлой неделе намеренно совершили атаку на водную инфраструктуру, которой обеспечивается водоснабжение сирийской столицы. ООН заявила в четверг, что четыре миллиона людей в Дамаске и пригородах остались без воды.

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