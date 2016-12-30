Столкновения начались возле Дамаска, несмотря на перемирие - наблюдатели

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Боевые столкновения вспыхнули между сирийскими правительственными войсками и бойцами оппозиции в районе неподалеку от Дамаска в пятницу, несмотря на общенациональное перемирие, которое началось в полночь. Об этом сообщили в Сирийском центре по мониторингу соблюдения прав человека, передает УНН со ссылкой на AFP.