Зіткнення спалахнули поблизу Дамаска попри перемир'я - спостерігачі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Бойові зіткнення спалахнули між сирійськими урядовими військами і бійцями опозиції в районі неподалік Дамаска в п'ятницю, незважаючи на загальнонаціональне перемир'я, яка почалася опівночі. Про це повідомили у Сирійському центрі з моніторингу дотримання прав людини, передає УНН з посиланням на AFP.
Зі слів спостерігачів не зрозуміло, хто почав зіткнення в регіоні Ваді Барада.
"Зіткнення спалахнули і тривають... в Ваді Барада поблизу Дамаска, під час якої велася стрілянина з вертольотів по позиціях, що належать опозиції і "Джебхат Фатах аш-Шаму", - сказав очільник центрі Рамі Абдель Рахман.
"Джебхат Фатах аш-Шам" є колишньою філією "Аль-Каїди", раніше відомою як "Фронт ан-Нусра", на який, за даними уряду Сирії, не розповсюджується перемир'я, яке розпочалося рано вранці в п'ятницю.
При цьому в сирійській опозиції повідомили, що вони зрозуміли перемир'я як таке, що застосувується до всієї Сирії, в тому числі до тих районів, де присутній "Джебхат Фатах аш-Шам".
Абдель Рахман заявив, що зіткнення були "порушення перемир'я, але не зрозуміло, яка сторона несе відповідальність за його початок".
Житель району підтвердив, що він чув важкий обстріл в п'ятницю вранці.
Уряд Сирії повідомив, що повстанці в Ваді Барада, на північний захід від столиці, минулого тижня навмисно здійснили атаку на водну інфраструктуру, якою забезпечується водопостачання сирійської столиці. ООН заявила в четвер, що чотири мільйони людей в Дамаску і передмістях залишилися без води.